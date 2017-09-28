Фанаты «Селтика», номинированные на приз ФИФА, подрались с полицией Брюсселя

Фанаты «Селтика», номинированные на приз ФИФА, вручаемый лучшим болельщикам, устроили беспорядки в Брюсселе и подрались с полицией. Произошло это в преддверии матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (3:0).
В столицу Бельгии прибыло около 3000 фанатов «Селтика», некоторые из них устроили дебош и потасовку с правоохранительными органами, пишет The Sun.
Ранее ФИФА отметил «Селтик» за перформанс, посвящённый 50-летию победы шотландского клуба в Кубке европейских чемпионов 1967 года. Помимо «кельтов», на награду лучшим фанатам претендуют болельщики дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена».
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Фанаты «Селтика», «Боруссии» Д и «Копенгагена» номинированы на приз ФИФА