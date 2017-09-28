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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Иванович: Россия – моя вторая родина, лучшее место, где мог бы пройти ЧМ

28 сентября 2017, четверг. 14:02 Футбол

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович в интервью пресс-службе ФИФА поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата мира, оценив шансы на участие в мировом первенстве, которое летом 2018 года пройдёт в России.

«Мы в выгодном положении, но пока ещё никуда не вышли. Надо набрать три очка в двух матчах, чтобы не зависеть от других. У нас единая команда, отличная атмосфера в коллективе, и это даёт результаты. Но концентрацию терять нельзя. Последние два тура важны для всех претендентов, и набирать очки будет трудно.

Завоевать путёвку в матче с Австрией? Постараемся победить, но будет трудно. Австрийцы потеряли шансы и просто сыграют в футбол без излишнего давления. Дома мы победили их 3:2, но матч получился тяжёлым. Надеюсь, на трибунах в Вене будет много наших болельщиков, потому что в Австрии немало сербов.

Муслин? Он мой первый тренер на зарубежном этапе карьеры. Я очень многим ему обязан и сделаю всё, чтобы помочь ему добиться успеха со сборной. Лидерство Сербии в группе во многом его заслуга.

Что касается чемпионата мира, для меня это просто лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира. Понятно, что Сербии трудно его принять, а Россия – моя вторая родина, и моя мотивация запредельна. Повторюсь: ещё не всё решено, но мы очень хотим порадовать Сербию и сыграть в России-2018», — отметил Иванович.

За два тура до конца отборочного турнира сборная Сербии, набрав 18 очков, лидирует в группе D. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Будет мясо. Лучшее, что есть в квалификациях сборных
Матчи сборных нужны, чтобы понять не только красоту футбола, но и его первобытную сущность.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сербии - Футбол ФК Зенит Бранислав Иванович ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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