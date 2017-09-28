Белоруков: «Динамо» по сравнению с «Амкаром» — совсем другой уровень

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал, что нового он открыл для себя после перехода в стан московской команды. Защитник выступает в пермской команде на правах аренды.
«Очень много подчерпнул из этой поездки в Москву. В «Амкаре» очень долго играл, хотелось что-то новое увидеть. «Динамо» с его возможностями имеет очень хорошую базу: техническое и медицинское оснащение. Это совсем другой уровень. Даже несмотря на ФНЛ, этот технический, материальный уровень не сравнится с «Амкаром». Ну и в плане отношения к людям в Москве тоже что-то новое для себя узнал.
Различия между ФНЛ и РФПЛ, конечно, есть. В РФПЛ все команды более мастеровитые и много игроков, которые в одиночку могут решить момент. Но так и у нас в ФНЛ было: Кирилл Панченко, который назабивал кучу голов, всё время делал игру за нас. Однако уровень между лигами серьёзно отличается. В футбольном плане этот год можно назвать потерянным», — цитирует Белорукова пресс-служба пермяков.