Иванович: дела идут неплохо, потому что «Зенит» не думает, что уже чемпион

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович комментируя лидерство его команды в российской Премьер-Лиге, отметил, что о чемпионстве как о свершившемся факте никто в клубе не думает. После 11 туров на счету «Зенита» 27 очков, на 4 больше, чем у идущего вторым «Локомотива».
«Когда я приехал, мы отставали от «Спартака» на пять очков, а сами красно-белые были в ударе. С тех пор у нас многое изменилось. Пришёл новый тренер, сильно поменялся состав. Дела идут неплохо как раз потому, что мы вовсе не думаем, что уже чемпионы. Впереди длинный сезон. Зимний перерыв в России очень большой, а чемпионский кубок вручают только в мае, самое раннее – в апреле. Мы не расслабляемся, тем более преследователи не так далеко.
Меня не было почти 10 лет, и теперь я смотрю по сторонам и удивляюсь. Прежде всего в России появилось множество новых стадионов – и очень хороших! Сам футбол тоже изменился, стал более строгим. Теперь все команды в России большое внимание уделяют игре в обороне. Особенно когда играют с «Зенитом». В этом чемпионате выступать очень нелегко.
«Зенит» – особенный клуб. Наша цель – завоевать как можно больше наград для болельщиков, заполняющих трибуны в каждом матче. Все игроки «Зенита» это очень ценят. Каждый футболист, сколько бы он ни выиграл, всегда хочет побеждать ещё и ещё, и я не исключение. Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». В этом сезоне, мне кажется, мы этого заслуживаем, хотя надо играть ещё лучше. Нам есть в чём прибавлять", — цитирует Ивановича пресс-служба ФИФА.
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