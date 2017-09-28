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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

28 сентября 2017, четверг. 15:06 Футбол

В Испании состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании. По её итогам «Реал» попал на «Фуэнлабраду», а «Барселона» сыграет с «Мурсией». Оба соперника мадридцев и каталонцев играют в Сегунде (дивизион В). Первые матчи «Реал» и «Барселона» проведут на выезде.

Результаты жеребьёвки

«Картахена» — «Севилья»
«Эльче» — Атлетико»
«Мурсия» — «Барселона»
«Фуэнлабрада» — «Реал»
«Форментера» — «Атлетик»
«Льейда» — «Реал Сосьедад»
«Понферрадина» — «Вильярреал»
«Сарагоса» — «Валенсия»
«Нумансия» — «Малага»
«Вальядолид» — «Леганес»
«Кадис» — «Бетис»
«Тенерифе» — «Эспаньол»
«Гетафе» — «Алавес»
«Депортиво» — «Лас-Пальмас»
«Жирона» — «Леванте»
«Эйбар» — «Сельта».

Первые матчи состоятся 24 октября, а ответные 29 октября 2017 года.

Фото также доступно на странице «Королевской испанской футбольной федерации» в «Твиттере».

Источник: Королевская испанская футбольная федерация Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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