«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании. По её итогам «Реал» попал на «Фуэнлабраду», а «Барселона» сыграет с «Мурсией». Оба соперника мадридцев и каталонцев играют в Сегунде (дивизион В). Первые матчи «Реал» и «Барселона» проведут на выезде.
Результаты жеребьёвки
«Картахена» — «Севилья»
«Эльче» — Атлетико»
«Мурсия» — «Барселона»
«Фуэнлабрада» — «Реал»
«Форментера» — «Атлетик»
«Льейда» — «Реал Сосьедад»
«Понферрадина» — «Вильярреал»
«Сарагоса» — «Валенсия»
«Нумансия» — «Малага»
«Вальядолид» — «Леганес»
«Кадис» — «Бетис»
«Тенерифе» — «Эспаньол»
«Гетафе» — «Алавес»
«Депортиво» — «Лас-Пальмас»
«Жирона» — «Леванте»
«Эйбар» — «Сельта».
Первые матчи состоятся 24 октября, а ответные 29 октября 2017 года.
Фото также доступно на странице «Королевской испанской футбольной федерации» в «Твиттере».