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Каррера: в «Спартаке» произошёл вполне объяснимый физиологический спад

28 сентября 2017, четверг. 15:17 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью, в котором его спросили, по-прежнему ли он отказывается признавать, что его тренерский штаб допустил ошибки в предсезонной подготовке, несмотря на большое количество травм.

«Все люди допускают какие-то ошибки, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вы думаете, мне самому не хочется понять, откуда столько травм? Хочется! И я пытаюсь в этом разобраться. И разобраться прежде всего не ради сторонних наблюдателей, а для самого себя, чтобы в другой раз как-то избежать подобной ситуации.

Анализируя происходящее, я прихожу к мысли о том, что определённое количество травм было, к сожалению, почти неизбежно. Наши ребята выжали из себя в прошлом сезоне не сто, а сто пятьдесят процентов сил и энергии. После такого сезона нужен полноценный отдых, а он ведь мало у кого получился – с учётом Кубка конфедераций и прочих матчей национальных сборных. Из-за чемпионата мира — 2018 сдвинулось начало сезона-2017/18, что ещё больше сузило рамки для летнего отдыха. Плюс к этому «Спартаку» пришлось форсировать подготовку с учётом матча на Суперкубок России, который мы, кстати, выиграли. У нас не настолько длинная скамейка, чтобы безболезненно выйти из такой непростой ситуации, да ещё с учетом борьбы сразу на трёх фронтах. Вот и получилось, что многие ребята играют второй подряд сезон практически без отдыха, а любой человеческий организм – не вечная батарейка.

Помимо физических нагрузок ребята испытывают повышенное эмоциональное давление, ведь футболка «Спартака» накладывает дополнительную ответственность, тем более если ты действующий чемпион страны и все только и ждут от тебя ошибки. На фоне пика физических и эмоциональных нагрузок второй половины прошлого сезона произошёл вполне объяснимый для простых смертных физиологический спад. Плюс календарь чемпионата России — 2017/18 подарил нам на старте сезона матчи со всеми главными конкурентами. Повторяю, что не отрицаю собственных ошибок, но есть объективные вещи, которые в какой-то момент заставляют тебя притормозить, а иной раз и вовсе отступить, чтобы набраться нового опыта и новых сил для других побед», — сказал Каррера.

Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем»
«Спартак» заслуживает похвалы, но есть и отрицательные вещи, которые остаются неизменными.
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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