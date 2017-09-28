Каррера: «Спартак» показал, что он жив. Позитива в жизни клуба хватает

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей (1:1) с «Ливерпулем» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов призвал сохранить и усилить единение клуба, команды и болельщиков.
«Возвращаясь к матчу с «Ливерпулем», я вам скажу, что его результат очень важен для меня не только с точки зрения турнирного положения в группе, но и с точки зрения поднятия боевого духа всей команды. «Спартак» показал, что он жив, несмотря на многочисленные попытки со стороны доказать обратное. Вот это меня очень порадовало.
На фоне того цунами критики, который обрушился на «Спартак» в последнее время, как-то отошли на второй план некоторые объективные позитивные вещи. Например, тот факт, что именно «Спартак» остался единственной командой Премьер-Лиги, которая ведёт на сегодняшний день борьбу на трёх фронтах – чемпионат страны, Кубок России и еврокубок. Как-то забывается, что в прошлом году «Спартак» не попал в основной турнир Лиги Европы, а сейчас играет в групповом турнире Лиги чемпионов и пока даже там не проигрывает. Как-то многими подзабылось, что президент «Спартака» построил для клуба прекрасный стадион, который заполняется потрясающими болельщиками, а ещё Федун построил новую тренировочную базу, которую клуб не может использовать лишь потому, что ФИФА забирает её под чемпионат мира — 2018. Вот теперь ещё и молодые ребята обыгрывают сверстников из «Ливерпуля».
Позитива в жизни клуба «Спартак» хватает, просто многим интереснее акцентироваться на сплошном негативе. Но и это только подчёркивает то, что «Спартак» — самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!
Я не считал себя гением, когда мы выиграли чемпионат России, и не считаю себя маразматиком сейчас, когда мы далеко не на первом месте. Я – земной человек, который привык работать и отвечать за то, что я делаю. И точно могу вам сказать, что работа и жизнь в России подарили и дарят мне бесценный человеческий опыт.
Будем идти от матча к матчу во всех турнирах. Игра с «Ливерпулем» показала нам, что добиваться хорошего результата можно только через не могу, через пот и боль. По-другому никак! И нужно сохранять и усиливать единение клуба, команды и болельщиков, потому что вместе мы — сила!» — сказал Каррера.