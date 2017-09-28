До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каррера: «Спартак» показал, что он жив. Позитива в жизни клуба хватает

28 сентября 2017, четверг. 15:41 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей (1:1) с «Ливерпулем» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов призвал сохранить и усилить единение клуба, команды и болельщиков.

«Возвращаясь к матчу с «Ливерпулем», я вам скажу, что его результат очень важен для меня не только с точки зрения турнирного положения в группе, но и с точки зрения поднятия боевого духа всей команды. «Спартак» показал, что он жив, несмотря на многочисленные попытки со стороны доказать обратное. Вот это меня очень порадовало.

На фоне того цунами критики, который обрушился на «Спартак» в последнее время, как-то отошли на второй план некоторые объективные позитивные вещи. Например, тот факт, что именно «Спартак» остался единственной командой Премьер-Лиги, которая ведёт на сегодняшний день борьбу на трёх фронтах – чемпионат страны, Кубок России и еврокубок. Как-то забывается, что в прошлом году «Спартак» не попал в основной турнир Лиги Европы, а сейчас играет в групповом турнире Лиги чемпионов и пока даже там не проигрывает. Как-то многими подзабылось, что президент «Спартака» построил для клуба прекрасный стадион, который заполняется потрясающими болельщиками, а ещё Федун построил новую тренировочную базу, которую клуб не может использовать лишь потому, что ФИФА забирает её под чемпионат мира — 2018. Вот теперь ещё и молодые ребята обыгрывают сверстников из «Ливерпуля».

Позитива в жизни клуба «Спартак» хватает, просто многим интереснее акцентироваться на сплошном негативе. Но и это только подчёркивает то, что «Спартак» — самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!

Я не считал себя гением, когда мы выиграли чемпионат России, и не считаю себя маразматиком сейчас, когда мы далеко не на первом месте. Я – земной человек, который привык работать и отвечать за то, что я делаю. И точно могу вам сказать, что работа и жизнь в России подарили и дарят мне бесценный человеческий опыт.

Будем идти от матча к матчу во всех турнирах. Игра с «Ливерпулем» показала нам, что добиваться хорошего результата можно только через не могу, через пот и боль. По-другому никак! И нужно сохранять и усиливать единение клуба, команды и болельщиков, потому что вместе мы — сила!» — сказал Каррера.

Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем»
«Спартак» заслуживает похвалы, но есть и отрицательные вещи, которые остаются неизменными.
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
15:56 Почеттино: Кейн, возможно, лучше Роналду, потому что моложе
15:52 У Пьянича диагностировано повреждение бедра
15:41 Каррера: «Спартак» показал, что он жив. Позитива в жизни клуба хватает
15:35 Полузащитник ЦСКА Кучаев: в раздевалке было немного стёба, но это нормально
15:31 Варан и Пайет вызваны в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью
15:25 Льорис: Кейн для «Тоттехэма» — как Роналду для «Реала» или Месси для «Барсы»
15:17 Каррера: в «Спартаке» произошёл вполне объяснимый физиологический спад
15:06 «Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
15:02 Ф. Луис: расстроило то, как «Атлетико» проиграл «Челси»
15:00 Вратарь сборной Хорватии Субашич успеет восстановиться к матчу с Украиной
14:56 «Реал» официально объявил о продлении контракта с Вараном
14:26 Бывший капитан «МЮ» Кин назвал Давида Луиса лентяем
14:21 Анчелотти может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
14:14 Иванович: дела идут неплохо, потому что «Зенит» не думает, что уже чемпион
14:03 Белоруков: «Динамо» по сравнению с «Амкаром» — совсем другой уровень
14:02 Иванович: Россия – моя вторая родина, лучшее место, где мог бы пройти ЧМ
13:55 В матче «Спортинг» — «Барселона» фанат выбежал на поле и поцеловал бутсу Месси
13:54 «Зенит» выпустил информационный ролик к матчу c «Реалом Сосьедад»
13:40 Фанаты «Селтика», номинированные на приз ФИФА, подрались с полицией Брюсселя
13:37 Газзаев — о поражении ЦСКА: вчера российский футбол унизили. Это был позор
13:29 Гашкин: матч ЦСКА с «МЮ» отразил уровень всего чемпионата России
13:24 Неймар, Роналду и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
13:19 УЕФА ждёт новые отчёты по игре юношеских команд «Спартака» и «Ливерпуля»
13:05 Гол Фернандо в ворота «Ливерпуля» может быть признан лучшим голом недели в ЛЧ
13:03 Нападающий «Челси» Батшуайи пошутил над Диего Костой после матча с «Атлетико»
12:57 Экс-наставник «Милана» и «Интера» Леонардо возглавил «Антальяспор»
12:41 Хубулов и Лескано не тренируются в общей группе «Анжи» перед игрой с «Зенитом»
12:38 «Ювентус» готовит новые контракты для Сандро и Кьеллини
12:06 Линекер: Мбаппе – следующая суперзвезда, он пугающе хорош
12:02 На матче «Зенит» — «Реал Сосьедад» будет использована система определения голов
11:59 Роббен не захотел говорить о составе, который был выбран на матч с «ПСЖ»
11:49 Коутиньо: всё, что было, уже в прошлом, я в «Ливерпуле», чтобы показать максимум
11:36 «Анжи» подарил своему болельщику новую коляску
11:36 Матч пятого дивизиона Румынии не был доигран из-за упавших в реку мячей
11:27 Созин: господин Головин, уезжайте поскорее! Не надо здесь сидеть
11:20 Конте недоволен тем, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в субботу
11:15 Кавани успокаивал Неймара, Николя Саркози строил гримасы. Фото «ПСЖ» — «Бавария»
10:54 Жеребьёвка Евро-2020 состоится в декабре 2018 года в Дублине
10:44 Отборочный матч Кубка Азии КНДР — Малайзия может не состояться
10:38 «ПСЖ» в январе попробует приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса
10:37 Защитник «Базеля»: с такой игрой, как с «Бенфикой», уже всё возможно
10:28 А. Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося
10:11 Наставник «Базеля»: в матче с «Бенфикой» Оберлин был прекрасен!
10:04 Головин и Марсьяль — лидеры по количеству успешных обводок в матче ЦСКА — «МЮ»
09:54 Гюндоган: «Манчестер Сити» готов к матчу с «Челси» и намерен доказать это
Все новости RSS
Партнерский контент