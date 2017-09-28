У Пьянича диагностировано повреждение бедра

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прошёл медицинское обследование. Накануне 27-летний футболист пропустил матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (2:0), хотя изначально был в заявке. Сообщалось, что у боснийца температура, но это не так.
Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», у Пьянича на разминке возникли проблемы с бедром. В ходе обследования врачи диагностировали у футболиста напряжение четырёхглавой мышцы правого бедра. Сколько времени потребуется на восстановление, станет известно позднее.
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