Почеттино: Кейн, возможно, лучше Роналду, потому что моложе

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после победы над АПОЭЛ (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором форвард Гарри Кейн оформил хет-трик, сравнил своего нападающего с игроком «Реала» Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду — отличный футболист, один из лучших, но Гарри тоже один из лучших, а возможно, даже лучше него, потому что моложе. У всех нападающих на этом уровне есть что-то особенное, у них есть инстинкт убийцы, и у Гарри есть эта способность», — цитирует Почеттино Marca.
Почеттино: Кейн провёл выдающийся матч