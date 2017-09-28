Широков: в игре «Спартака» могло быть то же, что получилось в матче ЦСКА – «МЮ»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал выступление российских команд в Лиге чемпионов на своём поле. Красно-белые сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1), а красно-синие уступили «Манчестер Юнайтед» — 1:4.
«В первую очередь бросается в глаза разный уровень подготовки. «Манчестер Юнайтед» играет в ином темпе. Наши клубы подобные матчи в чемпионате России проводят от силы раз 5 за сезон. Английские же команды из 38 своих матчей играют в таком темпе матчей 30. Для них это привычно. Российские клубы не готовы постоянно так играть, переключиться сразу очень сложно. Особенно когда после пропущенного мяча нужно что-то предпринимать. «МЮ» при потере мяча очень высоко прессинговал и не давал нашим развить свою атаку. ЦСКА приходилось много бегать и отбирать. В целом ЦСКА до счёта 0:2 смотрелся неплохо, но второй пропущенный мяч сломал команду психологически.
«Спартак» всеми силами старался отстоять ничью, но если бы нападающие «Ливерпуля» были чуть удачливее, то могло сложиться так, как получилось в матче ЦСКА – «МЮ». Вратари «Спартака» сыграли очень здорово, а атакующие игроки «Ливерпуля» оказались слишком гуманными. Особенно Даниэл Старридж", — сказал эксперт «Чемпионата».