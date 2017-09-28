Широков: Лига чемпионов показала — Россия и Англия на совершенно разных уровнях

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков, комментируя выступление российских команд в Лиге чемпионов, отметил, что Россия и Англия находятся на разных уровнях. «Спартак» во втором туре ЛЧ сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), а ЦСКА уступил «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«Бросилось в глаза, что мы играем на совершенно разных уровнях, к сожалению. С другой стороны, хорошо, что мы понимаем, к чему нужно стремиться и как нужно работать. Необходимо продемонстрировать на деле, что наши команды действительно хотят достичь этого уровня или хотя бы как-то приблизиться. Как бы мы ни надували щёки, разница в классе большая. Как мне показалось, ни «Ливерпуль», ни «МЮ» не включали большие скорости. Если бы они хотели этого, то могли бы добавить. Надеюсь, что к встречам в Англии турнирное положение команд уже будет определено», — сказал эксперт «Чемпионата».