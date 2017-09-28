Кьеллини наложили восемь швов после матча с «Олимпиакосом»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил травму головы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (2:0), который состоялся 27 сентября. Инцидент произошёл на 91-й минуте, когда Кьеллини столкнулся с защитником гостей Бьорном Энгельсом. В результате итальянцу наложили восемь швов, о чём игрок «Ювентуса» написал на своей странице в «Инстаграме».
«Три очка на поле и восемь швов на голове. Всё ради победы. Вперёд, «Ювентус», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в преддверии матча травму получил полузащитник Миралем Пьянич.
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