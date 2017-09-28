Вратарю «Спартака» Реброву, получившему травму, не потребуется операция

Сегодня голкипер «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), прошёл дополнительное обследование. После него стало известно, что у спартаковца частичное повреждение связок правого коленного сустава.
«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с «Уралом» он принять участие не сможет», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
Голкипер во втором тайме в игровом моменте получил повреждение и был вынужден покинуть поле, уступив своё место Алескандру Селихову.
«Спартак»: операция Реброву может не понадобиться