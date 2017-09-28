Глава службы безопасности «Зенита»: болельщики не поджигали кресла в Краснодаре

Глава службы безопасности «Зенита» Юрий Федотов прокомментировал поведение болельщиков питерской команды во время гостевого матча чемпионата России с «Краснодаром» (2:0). В СМИ сообщалось о сложностях с проходом на стадион, столкновении фанатов сине-бело-голубых с ОМОНом и поджоге сидений на гостевой трибуне.
«К сожалению, имела место рассогласованность в действиях между нами и службой безопасности «Краснодара». Наша служба отправила заявку, указав, что ориентировочно будет тысяча человек. К сожалению, эта заявка была воспринята «Краснодаром» как заявка на выделение билетов. Поэтому такое количество нам и было выделено. По факту же на выезд приехало на 150 болельщиков больше, естественно, они захотели сидеть со своими на гостевом секторе, и это стало причиной проблем.
Поджигали ли фанаты «Зенита» кресла? Нет. Я пообщался с руководством координационного штаба по итогам матча и полицией, которая контролирует всё через видеосистему. По их данным, болельщики не подожгли ни одного кресла. Была подожжена тряпка между креслами, но никакого ущерба нанесено не было.
Столкновений с правоохранительными органами после игры тоже не было. Два болельщика были задержаны, им оформили мелкое хулиганство, но они сразу же были отпущены. Я привёл их к фанатам, это сгладило ситуацию. То, что на нашей трибуне были зафиксированы три факта использования пиротехники, является серьёзным основанием для разбирательств внутри клуба», — цитирует Федотова «Спорт день за днём».