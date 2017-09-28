28 октября в Сочи пройдёт забег на олимпийский трамплин в рамках Red Bull 400

28 октября на олимпийском трамплине в Красной Поляне (Сочи) состоится вторая российская гонка сезона Red Bull 400 – мировой серии экстремальных гонок. Участникам предстоит пробежать дистанцию в 400 метров, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов. Особенностью сочинской гонки станет проведение финала в тёмное время суток при искусственном освещении.
Сезон-2017 включает в себя 14 этапов в Казахстане, Турции, Японии, России, Норвегии, Франции, Италии, Германии, Канаде, Чехии, Австрии, Словении, США. При этом Россия станет единственной страной, где пройдут два этапа в течение одного года.
В забеге участвуют до 750 атлетов. 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин. Три участника, показавшие лучшее время, становятся призёрами экстремальной гонки на выносливость.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте гонки.