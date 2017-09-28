Нобоа: в «Зените» никто не объединяет команду так, как Дзюба

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с игроками питерской команды и атмосфере внутри коллектива.
«Я со всеми общаюсь хорошо. Давно знаю Кокорина, Жиркова, Миху Мевлю — мы с ним играли в «Ростове». Он ещё плохо знает русский язык, поэтому я помогаю ему учить. Мне проще, я знаю два языка, поэтому ребята чаще всего обращаются ко мне за переводом. Можно сказать, что таким образом я объединяю русских игроков и аргентинцев. Но никто не объединяет команду так, как Артём Дзюба! Хоть он и не говорит на испанском, всё равно его шутки понятны всем.
У нас собралась отличная компания, которая на каждой тренировке старается проявить максимум своих возможностей, чтобы обратить внимание тренера. Мы одинаково едины как после побед, так и после поражений. С самого начала было понятно, что у команды большое будущее. На каждую позицию заявлено по два сильнейших игрока. Не могу не сказать, что между нами есть соперничество, однако оно как раз и помогает нам, тренеру и клубу не застаиваться. На поле всегда выходят лучшие", — цитирует Нобоа «Радио „Зенит“.