Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» состоится 1 октября, несмотря на референдум

Матч 7-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом», намеченный на 1 октября, не будет перенесён, несмотря на то что в тот же день в Каталонии состоится референдум о независимости. Сообщалось, что матч может не состояться в намеченный день, так как службы правопорядка не смогут гарантировать безопасность на стадионе «Камп Ноу» ввиду проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии.
Этот вопрос был рассмотрен сегодня на специальном совещании, и полиция гарантировала, что имеет достаточно людей для обеспечения безопасности на игре между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом», сообщает английская версия сайта Sport.es. Таким образом, матч должен состояться в намеченный день.
«Барселона» поддержала проведение референдума о политическом будущем Каталонии