Антон Миранчук: мы с братом мечтаем играть в «Барселоне»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о мечте вместе с братом Алексеем поиграть в каталонской «Барселоне».
«Мы с братом мечтаем играть в «Барселоне». При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в «Барсе» практически нереально. Но в целом — почему нет? Мы такие же люди, как и они, думаю, всё возможно.
Что сделаю, если позовёт «Реал»? Ну, соглашусь, наверное. А как ещё? Но если дойдёт до приглашения в «Реал», думаю, что «Барселоне» я тоже буду интересен!" — сказал Миранчук в интервью 8news.
Ан. Миранчук: приятно, что «Локомотив» прервал неудачную серию