Орлов: у «Ливерпуля» хорошая команда, но уж очень беспомощным был «Спартак»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о прошедших выступлениях российских команд в Лиге чемпионов. «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), а ЦСКА крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«ЦСКА и „Спартак“, конечно, оставили горький осадок. Я вспоминаю, как в Лиге чемпионов сыграл „Зенит“. Помните, он был лидером в группе? При Виллаш-Боаше команда провела пять матчей без поражений, всех обыгрывали. И смотрите, что у нас сейчас.
Конечно, „Манчестер Юнайтед“ сейчас в очень хорошем состоянии. Но „Ливерпуль“-то идёт где-то в конце десятки. Команда у них тоже хорошая, но уж очень беспомощным был „Спартак“. Да, он сыграл вничью, и вратари у него отличились, но качество игры ни в какие ворота не лезет. Ну, отскочил и отскочил, а где удовлетворение? А ЦСКА вообще должен был быть разгромлен — Акинфеев несколько раз выручил», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».