«Реал» объявил о договорённости с Асенсио о продлении контракта

«Реал» и полузащитник Марко Асенсио договорились о продлении контракта. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новое соглашение 21-летнего хавбека рассчитано до 30 июня 2023 года. 29 октября в пресс-центре стадиона «Сантьяго Бернабеу» Асенсио ответит на вопросы представителей СМИ.
Предыдущий контракт Асенсио с «Реалом» истекал в 2020 году. Как сообщалось ранее, сумма отступных в новом контракте футболиста будет увеличена до € 500 млн.
В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал один голевой пас.
«Реал» на следующей неделе объявит о продлении контракта с Асенсио