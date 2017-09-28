Орлов: «Реал Сосьедад» — серьёзный соперник, с ним надо быть быстрыми

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» примет «Реал Сосьедад».
«Сегодня интересное испытание для „Зенита“. Это баски, всегда особая команда, у них замечательный характер. Они здорово стартовали, но затем потерпели три поражения. Сегодня вечером произойдёт столкновение двух футбольных школ. Испанские футболисты быстро бегают, быстро работают с мячом, быстро принимают решения. Российские — всё сдержанно, как мы видели на примере „Спартака“ и ЦСКА. Посмотрим, что покажет „Зенит“.
«Реал Сосьедад» — серьёзный соперник, но и у «Зенита» серьёзная команда. Какую он показал игру в первом тайме в Краснодаре! Это образец. Нам нужна скоростная игра. С испанцами надо быть быстрыми, и сумма скоростей вообще приводит к успеху. В первую очередь важна скорость мышления", — заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Реал Сосьедад». Начало — в 20:00 мск.