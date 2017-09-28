Бенедито не собрал нужного количества подписей для вотума недоверия Бартомеу

Президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бертомеу и действующему руководству сине-гранатовых не был выдвинут вотум недоверия.
Кампания против Бартомеу, начатая месяц назад бывшим кандидатом в президенты каталонского клуба Агусти Бенедито, завершилась неудачей, сообщает ESPN FC.
Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо было собрать 16 570 подписей членов клуба к 27 сентября. Однако по состоянию на среду было собрано 12 504 подписей.
Бенедито в начале сентября заявил, что в «Барселоне» существует управленческий кризис и Бартомеу необходимо уйти в отставку.
Бенедито: вотум недоверия руководству «Барселоны» соберёт 18-19 тыс. подписей