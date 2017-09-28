Манчини: соперничество испанской и итальянской школ? Отношу себя к русской школе

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с «Реалом Сосьедад» в групповом этапе Лиги Европы.
«Сакристан (Эусебио Сакристан — главный тренер „Реала Сосьедад“. — Прим. „Чемпионата“) сказал, что обыграл меня в финале Кубка европейских чемпионов и обыграет сейчас? Посмотрим. Это был запоминающийся матч „Барселоны“ с „Сампдорией“, финал. Несмотря на поражение, у меня остались хорошие впечатления от той игры.
Надеюсь, сказанное им не сбудется и, пусть нам и противостоит сильная команда, мы сегодня победим. Сегодня противостояние испанской и итальянской тренерских школ? Я отношу себя к русской школе", — сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.