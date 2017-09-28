Кришито проводит 200-й матч в составе «Зенита»

Матч группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» стал юбилейным для капитана «Зенита» Доменико Кришито. 30-летний итальянец проводит 200-й матч в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Защитник присоединился к «Зениту» в 2011 году и за шесть лет помог команде дважды выиграть чемпионат России, Кубок страны и два Суперкубка.
В 199 проведённых ранее матчах на счету итальянца 17 забитых мячей и 23 результативные передачи.
«Доменико Кришито — один из самых надёжных защитников в истории клуба, футболист, который играет важнейшую роль и в обороне, и в атаке. Он третий среди всех легионеров, выступавших за «Зенит», по числу сыгранных матчей. Миммо, мы благодарим вас за время, проведённое в клубе, и надеемся, что впереди нас ждут новые достижения, рекорды и трофеи! Grande Mimmo!» — говорится в приветственном адресе, опубликованном на официальном сайте «Зенита».