Фанаты «Зенита» во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом
Сосьедад» поздравили защитника петербургской команды Александра Анюкова с 35-летием, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. «Вираж» «Зенита» выставил плакат со словами «С днём рождения, Саша!!!»
Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. С тех пор защитник провёл за сине-бело-голубых 389 официальных матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов. Анюков по четыре раза выиграл с «Зенитом» чемпионат и Суперкубок России, два раза — Кубок страны, по одному разу — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Фанаты «Зенита» поздравили Анюкова с днём рождения на матче с «Реалом Сосьедад»
Фото: «Чемпионат»
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