Защитник «Астаны» стал отцом во время матча Лиги Европы

Защитник «Астаны» Юрий Логвиненко стал отцом. Как сообщает Vesti.kz, ребёнок появился на свет в те минуты, когда его отец в составе казахстанской команды играл против чешской «Славии» в матче группового этапа Лиги Европы.
Логвиненко провёл на поле все 90 минут и помог «Астане» сыграть дома вничью со счётом 1:1. После матча он получил поздравления по громкой связи.
«Столько мыслей в голове, столько эмоций, я даже и не знаю, что писать. Мы родители! Наверное, именно такое продолжение имеют счастливая семья и любящие сердца! Спасибо всем за поздравления! Нам очень приятно», — написала на своей странице в «Инстаграме» супруга футболиста Елена.
«Астана» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги Европы