Хави Гарсия: потерял в деньгах, когда перешёл из «Зенита» в «Бетис»

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия, перешедший в испанский клуб минувшим летом из питерского «Зенита», признался, что в Испании ему пришлось пойти на понижение зарплаты.
«Я потерял в деньгах, когда перешёл в „Бетис“, но это логично, так как в Испании так не платят, как в России. И всё же я хотел наслаждаться футболом в Испании, в „Бетисе“. Клуб меня очень удивил. Тренер Энрике Сетьен раскрывает команду и игроков с наилучшей стороны. Он помогает всем», — приводит слова Гарсии интернет-издание El Desmarque.
Х.Гарсия: привыкнуть к 35 градусам жары в Севилье легче, чем к минус 20 в России