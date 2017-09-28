«Заря» победила «Атлетик» в Бильбао, «Герта» проиграла «Эстерсунду»

«Атлетик» из Бильбао в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы проиграл луганской «Заре» со счётом 0:1. Единственный гол на 26-й минуте забил полузащитник украинцев Игорь Харатин, которому ассистировал Артём Сухоцкий.
В параллельном матче «Эстерсунд» в Швеции принимал берлинскую «Герту». В этой встрече также был забит один гол, отличился хавбек хозяев Брва Нури, реализовавший пенальти.
Турнирное положение в группе J после 2-го тура: 1. «Эстерсунд» — 6 очков; 2. «Заря» — 3; 3. «Герта» — 1; 4. «Атлетик» — 1.