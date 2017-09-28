«Арсенал» со счётом 4:2 победил БАТЭ, «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Кёльн»

«Арсенал» на выезде обыграл БАТЭ в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Дублем в составе лондонской команды отметился Тео Уолкотт, отличились также Роб Холдинг и Оливье Жиру. За белорусов забивали Мирко Иванич и Михаил Гордейчук.
В параллельном матче группы H «Црвена Звезда» на выезде минимально переиграла «Кёльн» (1:0) благодаря голу Ричмонда Боакье на 30-й минуте матча. В составе немцев весь матч провёл защитник сборной России Константин Рауш.
Турнирной положение в группе H после 2-го тура: 1. «Арсенал» — 6 очков; 2. «Црвена Звезда» — 4; 3. БАТЭ — 1; 4. «Кёльн» — 0.