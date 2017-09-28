Гол Кайседо помог «Лацио» обыграть «Зюлте-Варегем», «Ницца» разгромила «Витесс»

«Лацио» одержал победу над «Зюлте-Варегем» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Дебютным голом в составе «Лацио» отличился бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. Ещё один мяч забил Чиро Иммобиле.
В другом матче группы K «Ницца» со счётом 3:0 разгромила «Витесс». В начале второго тайма игра была прервана из-за проблем с электричеством, но их удалось решить. Голами отметились Аллан Сент-Максимен и Алассан Плеа, оформивший дубль. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
Турнирная таблица группы K после двух туров: 1. «Ницца» — 6 очков; 2. «Лацио» — 6; 3. «Витесс» — 0; «Зюлте-Варегем» — 0.