Дзюба вновь отказался от интервью, использовав фразу Рязанцева

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче Лиги Европы не захотел общаться с представителями СМИ. Форвард в ответ на просьбу об интервью сказал журналистам: «Опять пирожки. Рязанцев поставляет». Об этом сообщила корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Недавно Дзюба подобным образом отказался давать интервью после поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПб» (2:3 ДВ). Форвард повторил отговорку от общения с журналистами Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году после поражения «Рубина» во встрече с «Амкаром». Тогда Рязанцев, который выступал в казанском клубе, проходя мимо журналистов, бросил ставшую впоследствии крылатой фразу «Извините, пирожки».
Видео можно посмотреть в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Дарьи Тубольцевой.