Манчини объяснил, почему Дзюба остался в запасе на матч с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, почему Артём Дзюба, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин остались в запасе на матч группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1).
«Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в стартовом составе из-за плотного графика. Они играли в предыдущем матче.
В игре с «Краснодаром» Артём был очень хорош. Дзюба полезен не только против оборонительных команд. Сегодня он оказался в запасе и по другой причине: получил небольшое повреждение колена в том поединке, поэтому до 12 часов сегодняшнего дня мы не могли понять, будет ли он готов к матчу вообще», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Манчини: «Зенит» заслужил свои голы, «Реал Сосьедад» нам ничего не дарил