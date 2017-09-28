Роналду приобрёл Bugatti Chiron, разгоняющийся до 420 км/ч

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сообщил, что приобрёл новый автомобиль — Bugatti Chiron.
«Новый зверь в здании», — написал португалец в «Инстаграме», прикрепив к сообщению соответствующий видеоролик.
Стоимость автомобиля Bugatti Chiron в России составляет 220 млн рублей. Мощность двигателя — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость — 420 километров в час.
26 сентября Криштиану стал автором двух голов в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1). Он также вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.
Неймар, Роналду и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ