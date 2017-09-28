«Эвертон» упустил победу в матче с «Аполлоном» после удаления у соперника

В матче 2-го тура группы E Лиги Европы английский «Эвертон» на своём поле сыграл вничью со счётом 2:2 с кипрской командой «Аполлон».
На 12-й минуте Адриан Сардинеро вывел гостей вперёд, а на 21-й минуте Уэйн Руни счёт сравнял. Повести в счёте «ириски» сумели на 66-й минуте, когда голом отметился Никола Влашич. «Аполлон» заканчивал встречу вдесятером — на 86-й минуте красную карточку получил Валентин Роберж. Это не помешало кипрской команде уйти от поражения — на 88-й минуте Эктор Юсте счёт сравнял.
В другом матче этой группы французский «Лион» принимал итальянскую «Аталанту». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
На 45-й минуте Бертран Траоре вывел хозяев поля вперёд, а на 57-й минуте Алехандро Гомес счёт сравнял.
Турнирное положение в группе E: 1. «Аталанта» — 4 очка; 2. «Лион» — 2; 3. «Аполлон» — 2; 4. «Эвертон» — 1.