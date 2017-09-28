«Милан» на 94-й минуте вырвал победу над «Риекой»

«Милан» обыграл «Риеку» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2.
На 14-й минуте Андре Силва вывел «Милан» вперёд, а в начале второго тайма Матео Мусаккио удвоил преимущество россонери. На 84-й минуте нападающий хорватов Максвелл Акости отыграл один мяч. Вскоре гости получили право на пенальти, который реализовал Йосип Элез. На 94-й минуте миланцы сумели вырвать победу — отличился Патрик Кутроне.
В параллельном матче группы D афинский АЕК дома сыграл вничью с венской «Аустрией» (2:2). Дублем в составе греческой команды отличился экс-форвард казанского «Рубина» Марко Ливайя.
Турнирное положение в группе D после двух туров: 1. «Милан» — 6 очков; 2. АЕК — 4; 3. «Аустрия» — 1; «Риека» — 0.