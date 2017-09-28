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«Милан» на 94-й минуте вырвал победу над «Риекой»

28 сентября 2017, четверг. 23:58 Футбол

«Милан» обыграл «Риеку» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте Андре Силва вывел «Милан» вперёд, а в начале второго тайма Матео Мусаккио удвоил преимущество россонери. На 84-й минуте нападающий хорватов Максвелл Акости отыграл один мяч. Вскоре гости получили право на пенальти, который реализовал Йосип Элез. На 94-й минуте миланцы сумели вырвать победу — отличился Патрик Кутроне.

В параллельном матче группы D афинский АЕК дома сыграл вничью с венской «Аустрией» (2:2). Дублем в составе греческой команды отличился экс-форвард казанского «Рубина» Марко Ливайя.

Турнирное положение в группе D после двух туров: 1. «Милан» — 6 очков; 2. АЕК — 4; 3. «Аустрия» — 1; «Риека» — 0.

Лига Европы. Группа D. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Милан
Милан, Италия
3 : 2
Риека
Риека, Хорватия
1:0 – Силва – 14, 2:0 – Мусаккио – 53, 2:1 – Акости – 84, 2:2 – Элез – 90 (пен), 3:2 – Кутроне – 90+4
Лига Европы. Группа D. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
2 : 2
Аустрия В
Вена, Австрия
1:0 – Ливайя – 28, 1:1 – Моншайн – 43, 1:2 – Таджури – 49, 2:2 – Ливайя – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
АЕК Афины Аустрия Риека ФК Милан Марко Ливайя
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