Геркус: надеюсь, тренер сборной Португалии обратит внимание на Фернандеша

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал домашнюю победу над чешским «Фаставом» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы.
Хет-трик в прошедшем матче оформил португальский полузащитник «железнодорожников» Мануэл Фернандеш.
«Победа трудовая. Ребята старались, выложились и удержали победный счёт. Первое место в группе — прекрасный результат.
Надеюсь, после хет-трика Фернандеша главный тренер сборной Португалии обратит на него внимание, и в «Локомотиве» будет два представителя этой сборной.
Учитывая позднее время матча и погоду, посещаемостью доволен. Будем реалистами: 10 тысяч для нас, как и для многих российских клубов — хорошая посещаемость. Спасибо всем, кто пришёл", — заявил Геркус, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Интервью с Геркусом смотрите на «Чемпионате».