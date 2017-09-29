Анчелотти: для меня было большой честью стать частью истории «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал свой уход из мюнхенского клуба. После поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3) руководство «Баварии» приняло решение отправить итальянского специалиста в отставку.
«Для меня было большой честью стать частью истории „Баварии“. Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и невероятных фанатов», — написал Анчелотти в своём «твиттере».
Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды завоевали Суперкубок страны.
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