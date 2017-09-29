Тренер «Фастава»: Лига Европы – университет, в матче с «Локо» мы получили лекцию

Главный тренер «Фастава» Богумил Паник прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Лига Европы для нас – университет, сегодня мы получили лекцию. Мы учимся играть на таком уровне. У нас было несколько подходов и шансов, но видна разница в ключевых игроках. Такого игрока, как Фернандеш у «Локомотива», у нас нет.
Допустили две ошибки в начале. Команда хозяев выиграла совершенно заслуженно. Будем стараться в ответном матче показать себя лучше. «Локомотив» однозначно сильнее «Шерифа», их игроки взрываются и бегут вперёд.
Обидно ли проигрывать 0:3 к 17-й минуте? Наша команда собралась практически заново в новом сезоне. По волшебной палочке ничего не происходит, мы учимся. Думаю, если сохранить этот состав и выступать на высоком уровне около трёх лет – будет хороший результат.
Что мне скажет жена, когда я вернусь домой? Надеюсь, она покажет мне лукошко с грибами, которое она собрала. Мои футболисты меня сегодня в целом порадовали», — передаёт слова Паника корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.