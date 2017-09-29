Сёмин: люблю, когда матч заканчивается со счётом 1:0, это мой любимый исход

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Фаставом» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Очень хорошее начало, быстрые забитые голы. Это впервые в этом сезоне. Мы активно стартовали, это принесло победу. Доставили радость болельщикам. Давно мы международные игры не выигрывал. Не сказал бы, что игра не была тяжёлой – она просто для нас хорошо сложилась.
Лысов хорошо играл. Было всё: подыгрышь, пас. Мне казалось, что он ни в чём не ошибался. Почему не выходит Баринов? У нас есть большая группа игроков, кому-то приходится оставаться в запасе. Сейчас это произошло с Димой. Может быть, будет играть в следующем матче.
Я люблю, когда матч заканчивается со счётом 1:0. Это мой самый любимы исход. 2:0 — не люблю. В перерыве просили, чтобы игроки не снижали темп, но не получилось», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.