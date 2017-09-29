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Гаджиев: «Зенит» может бороться за победу в Лиге Европы

29 сентября 2017, пятница. 00:56 Футбол

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что «Зенит» способен выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне, а также отметил, что автор дубля в ворота «Реала Сосьедад» (3:1) — нападающий Александр Кокорин — может стать заметным игроком предстоящего чемпионата мира в России.

«Думаю, что потенциал «Зенита» можно оценивать и по отдельным отрезкам игры Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», и по первому тайму поединка чемпионата России с «Краснодаром», в котором петербуржцы тоже выиграли. Достаточно большие отрезки этих матча они провели впечатляюще. Исходя из увиденного, могу сказать, что у «Зенита» есть серьёзные возможности для того, чтобы бороться за трофей Лиги Европы. Учитывая, что из Кубка России они уже вылетели, у них сохраняется шанс выиграть другой кубок.

Кокорин — один из наиболее одарённых наших форвардов. Он хорошо проявил себя в прошедшей встрече с «Реалом Сосьедад». Хотелось бы чтобы он продолжал расти. Думаю, у него ещё есть возможности добавить, чтобы Александр на чемпионате мира сыграл на максимуме своих возможностей. Моё мнение, он может стать заметным игроком и на таком большом форуме, как предстоящий чемпионат мира.

Понятно, что сказывается собственное отношение к процессу подготовки. Будем надеяться, что серьёзное отношение к своей профессии, которое определенно есть сегодня, сохранится у него ещё ни на один год. Без этого трудно удерживать уровень своих возможностей. Чем больше талант, тем больше требуется труда, чтобы этот талант достать, вытащить из себя. Так что необходимо работать в том же ключе», — приводит слова Гаджиева Rusfootball.

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Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Зенит Александр Кокорин Гаджи Гаджиев
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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