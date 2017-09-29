Кокорин и Фернандеш претендуют на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш попали в список претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.
Кокорин стал автором дубля в ворота «Реала Сосьедад» и помог команде из Санкт-Петербурга победить испанцев в домашнем матче со счётом 3:1. Хет-трик португальца в свою очередь обеспечил победу «Локомотиву» над чешским клубом «Фастав» (3:0) в Москве. Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.
Также на звание лучшего игрока тура претендуют Андре Силва («Милан»), Марко Ливайя (АЕК), Тео Уолкотт («Арсенал» Лондон), Жуниор Мораес («Динамо» Киев), Константин Будеску («Стяуа»), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир»).
М. Фернандеш — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы