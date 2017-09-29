Вернидуб: «Атлетик» ничем не удивил «Зарю»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал победу команды над «Атлетиком» (1:0) в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Понимали, с кем нам предстоит сыграть. Могу сказать только теплые слова в адрес «Атлетика». Команда хорошего уровня. У них нелёгкий график. Впереди матч с «Валенсией». Возможно, была недооценка. Думал, будут ротации, но особой ротации не увидел. Только в линии защиты – два крайних защитника и центральный защитник. Все остальные – это ведущие футболисты клуба.
Мы сыграли достойно, смогли забить и удержать счёт. Хотя «Атлетик» создал очень много моментов. Сегодня фарт, о котором мы говорили две игры назад, когда играли против «Карпат» и против «Ворсклы», улыбнулся нам. Большая заслуга линии обороны вместе с нашим молодым голкипером Андреем Луниным. Я очень рад.
»Атлетик" нас ничем не удивил. Прекрасно понимали, что он играет дома. Они любят контролировать мяч. Мы осознанно отдали им этот контроль на их половине поля. Как только они переходили на нашу сторону, мы сразу же вступали в коллективный отбор. Не давали испанцам возможности провести быструю атаку. На мой взгляд, это было заметно. Даже в некоторых моментах свистели трибуны. У них не было дальнейшего развития атаки. Все их любимые зоны были перекрыты", — приводит слова Вернидуба пресс-служба клуба.