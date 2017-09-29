Все клубы Германии проиграли свои матчи на европейской арене на текущей неделе

Все представители Германии на европейской арене проиграли свои матчи на текущей неделе. В Лиге чемпионов дортмундская «Боруссия» дома уступила мадридскому «Реалу» (1:3), «РБ Лейпциг» потерпел поражение от «Бешикташа» (0:2) в Турции, а «Бавария» была разгромлена в Париже местным «ПСЖ» (0:3), что привело к увольнению главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти.
Что касается Лиги Европы, во втором туре группового этапа турнира «Герта» уступила «Эстерсунду» (0:1) на выезде, «Кёльн» дома проиграл «Црвене Звезде» (0:1), а «Хоффенхайм» потерпел поражение от «Лудогорца» (1:2) в Болгарии.
Неудачная игра немецких клубов позволила представителям Италии выйти на третье место в рейтинге УЕФА, соответственно, Германия теперь четвёртая.
Италия вышла на третье место в таблице коэффициентов УЕФА впервые с 2010 года