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Аленичев: Пашалич — средний игрок, можно было подыскать более классного хавбека

29 сентября 2017, пятница. 03:00 Футбол

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, в настоящее время тренирующий «Енисей», выразил мнение, что московский клуб мог пополнить состав более классным полузащитником, чем хорват Марио Пашалич, арендованный у «Челси».

«На мой взгляд, средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, – ни для Премьер-Лиги, ни для Лиги чемпионов. Когда я впервые увидел Фернандо – а у него были 6 – 7 лишних килограммов, – то сразу сказал, что бразилец будет одним из лучших в РФПЛ. Увидел по работе с мячом, по направлениям перемещений – и угадал. По Пашаличу такого сказать пока не могу», — сказал экс-тренер красно-белых.

На вопрос, не считает ли он, что «Спартак» в принципе неправильно расставил акценты в селекции, Аленичев ответил: «Не сомневался, что на край обороны кого-то купят. По центру защиты многое зависело от того, останется ли Таски – немец в команде, так что вопрос не настолько острый. Нападающий приобретён потому, что Зе Луиш подвержен травмам. Если бы он был в порядке, то и о Педро Роше речи бы не шло. А вот Пашалич… Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию».

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Спортсменка, путешественница и просто красавица – девушка новичка «Спартака» полузащитника Марио Пашалича.
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Челси Дмитрий Аленичев Зе Луиш Лукас Фернандо Марио Пашалич Педро Роша
Новости. Футбол
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