Болельщик из Зимбабве убил тренера любимой команды после победы со счётом 3:0

Болельщик из Зимбабве по имени Максвелл Мунемо нанёс удар, ставший смертельным, тренеру любимой команды «Эпворт Сити» Клеверу Музадзи после победы над соперниками из клуба «Заога». Игра завершилась со счётом 3:0, фанат посчитал этот успех недостаточно убедительным и ударил специалиста кулаком в горло, пишет The Sun. Тренер был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, его жизнь медикам спасти не удалось.
Мунемо арестован по обвинению в умышленном убийстве. На допросе он пояснил, что был недоволен тем, что «Эпворт Сити» не сумел забить больше трёх голов.
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