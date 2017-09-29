Дриусси: нужно спокойно работать, чтобы выйти из полосы неудач как можно быстрее

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, не сумевший реализовать ряд выгодных возможностей для взятия ворот «Реала Сосьедад» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы, выразил намерение поскорее закончить с чередой неудач. В 16 матчах в составе команды из Санкт-Петербурга аргентинский новичок забил три гола.
«Каждому нападающему иногда приходится проходить через такую полосу неудач, но ничего страшного – нужно спокойно работать, улучшать свою игру каждый день, чтобы выйти из этой полосы как можно быстрее.
Играл ли я когда-нибудь против соотечественника и вратаря соперников Херонимо Рульи? Нет, ни разу, но мне всегда приятно встречать аргентинцев на поле», — цитирует Дриусси «Спорт-экспресс».
«Зенит» — «Реал Сосьедад» — 3:1. Видеообзор матча