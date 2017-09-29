Мората назвал Азара одним из трёх лучших игроков мира

Новичок «Челси» Альваро Мората, присоединившийся к лондонской команде в летний трансферный период, высоко оценил игровые способности своего одноклубника, бельгийского вингера Эдена Азара.
«Совсем несложно выступать с игроками такого уровня в команде. Азар — один из трёх лучших футболистов мира, и мне легко играть с ним.
Я перешёл в «Челси», поскольку тренер и клуб верили в меня. Я очень счастлив. Играть в Премьер-лиге достаточно сложно. Это самая конкурентоспособная лига в мире, физически сильная, это чемпионат, где много команд, способных завоевать титул», — цитирует испанского нападающего The Guardian.
Кэхилл: по игре Мораты видно, что он наслаждается жизнью в «Челси»