«МЮ» пригласил пятерых игроков из расформированной академии «Хаддерсфилда»

«Манчестер Юнайтед» подписал контракты с пятью молодыми талантливыми футболистами из академии «Хаддерсфилда», которую руководство новичка Премьер-лиги приняло решение закрыть. Об этом сообщает Daily Mail. В начале сентября «Хаддерсфилд» объявил о закрытии академии, команда U16, в которую входили и два игрока сборной Англии соответствующего возраста, была расформирована.
Пятеро новичков будут работать под тренерским началом менеджера академии «Манчестер Юнайтед», а в прошлом полузащитника манкунианцев Никки Батта.
Руководство «Хаддерсфилда» может закрыть клубную футбольную академию