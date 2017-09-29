Хацкевич: на результат игры с «Партизаном» повлияли замены киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку волевой победе своей команды над «Партизаном» в гостях во втором туре группового этапа Лиги Европы. Проигрывая в первом тайме с разницей в два мяча, киевляне сумели переломить ход матча и выиграть со счётом 3:2.
«В первом тайме была очень высокая заряженность, и это привело к большому количеству брака при переходе от обороны к атаке. В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и всё-таки построить игру так, как мы и планировали. Замены усилили нашу игру. Беседин здорово цеплялся за мяч, а Мораес решил исход матча. Ребята вышли и усилили нашу игру. Можно сказать, что проведённые нами замены повлияли на результат матча.
При разборе игры соперника мы акцентировали внимание ребят на том, что «Партизан» часто использует длинные передачи и делает ставку на Тавамбу. К этому мы были готовы. Но в первом тайме наши полузащитники не справлялись со своим функциями, проигрывали много борьбы. «Партизан» использовал силовой футбол, к которому мы были готовы, а вот то, что соперник «высоко» нас накрывал, не позволяя нам разыгрывать мяч, стало для нас неожиданностью», — приводит комментарий специалиста клубная пресс-служба.