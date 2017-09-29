Куман: такое чувство, что «Эвертон» проиграл «Аполлону», а не сыграл вничью

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман дал оценку ничейному результату встречи с кипрским «Аполлоном» (2:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы, выразив разочарование в связи с неубедительной игрой подопечных.
«Такое чувство, что мы проиграли, а не сыграли вничью. Я крайне разочарован. Мы плохо начали встречу, играли неуверенно и допускали массу ошибок. Во втором тайме мы действовали гораздо лучше и имели отличные возможности для третьего гола. Трудно играть, когда нет уверенности в своих силах.
Нельзя сказать, что команда не бежит или не борется, но она боится играть вперёд. Если бы сегодня победили, то всё могло бы быть по-другому», — приводит комментарий Кумана ВВС.
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